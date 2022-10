Comune e associazione riconfermano la collaborazione nata per promuovere la mobilità sostenibile



Grosseto: Rinnovato il Protocollo d'intesa con Fiab Grosseto Ciclabile APS, volto a promuove la collaborazione tra il Comune e l'associazione per lo sviluppo della mobilità ciclistica in senso sostenibile nel territorio comunale e in quello dell'ambito territoriale turistico Maremma Toscana Sud.

In che modo va avanti la collaborazione? “Attraverso la realizzazione di eventi ed iniziative di varia natura come raduni, manifestazioni, attività di animazioni e ricreative, proposte di nuovi percorsi ciclistici e comunque ogni altro genere di attività che consenta la valorizzazione del cicloturismo, sempre nel rispetto di leggi e regolamenti”, spiega l'assessore alla Mobilità Riccardo Megale.

“Tanti saranno gli eventi che anche in futuro porteremo avanti anche assieme a Fiab – conferma ancora l'assessore -: ricordo che l'ultimo, di grande successo, è stato Grosseto Star Bike, che ha unito il piacere di andare in bicicletta in compagnia a quello di vivere attivamente e rispettosamente il territorio e che ha visto la partecipazione attiva dell'associazione. La risposta dei cittadini e delle famiglie non si è fatta attendere. E l'idea è proprio quella di continuare su questa strada, come abbiamo sempre fatto. Ricordiamo che di pari passo va avanti anche il lavoro strutturale di ampliamento dei percorsi ciclabili in città e nelle frazioni, comprese quelle di raccordo tra gli itinerari già presenti”.

“Fin dalla sua costituzione - commenta Angelo Fedi, presidente di FIAB Grosseto - abbiamo aperto un canale di comunicazione costruttivo con l’amministrazione comunale, da questa collaborazione sono nate numerose delle nostre iniziative, dalla partecipazione al PUMS, al Cicloraduno nazionale FIAB del 2016, che vide arrivare in Maremma per una settimana oltre 500 cicloturisti da tutta Italia, con altri appuntamenti cicloturistici che si sono ripetuti negli anni successivi. Oggi, proprio grazie a questa collaborazione e alla fiducia che l’Amministrazione ci ha rinnovato, gli itinerari cicloturistici che abbiamo sviluppato in questi anni vanno a completare l’offerta turistica del territorio dell’Ambito Maremma Sud e sono disponibili sul portale www.visittuscany.com, il rinnovato sito ufficiale della destinazione turistica, che la Regione Toscana presenta al TTG Travel Experience, la Fiera del turismo esperienziale di Rimini dal 12 al 14 ottobre prossimo”.