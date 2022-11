Ringraziamenti ai volontari della Croce Rossa

Orbetello: Molti utenti ospedalieri di Orbetello ringraziano sentitamente alcune figure professionali di Croce Rossa Italiana ed Associazione Volontari Ospedalieri, che collaborano quasi quotidianamente con la direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Orbetello.

Sono Luciano Mattarelli, attivo per quanto attiene alcune apertura e chiusure e relativi controlli di delicati accessi ospedalieri, soprattutto in orario serale, con verifica di eventuali problematiche, per conto della direzione sanitaria.

Altro apporto importante, per l’accoglienza ospedaliera in portineria la mattina dei giorni feriali, viene assicurata da Giovanna Mazzella e Sandro Ghinazzi, che sono volontari Cri ed AVO.

«Spesso il volontario ed i volontari - evidenziano dalla Croce Rossa Italiana con Michele Casalini - riescono a supportare servizi pubblici in settori essenziali ed importanti, a titolo del tutto volontario appunto, dando un aiuto ed una mano concreta. Esempi, in effetti da seguire».





Giovanna Mazzella cura anche la Sede di Cri di Porto Ercole, insieme al dottor Giorgio Rizzardi, direttore sanitario di Cri. Vice presidente e delegato alla organizzazione ed ai dipendenti è il dottor Alessandro Ferrara.