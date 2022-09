"Rinasci - Menti, l'arte della cura". Il Museo MAGMA presente all'Azheimer Fest 2022

Sabato 10 Settembre il MAGMA Follonica sarà presente all' Azheimer Fest 2022: Rinasci - Menti: l'arte della cura.



Follonica: Il MAGMA fa parte della rete Musei toscani per l'Alzheimer dal 2020 e da allora ospita regolarmente attività rivolte a soggetti con demenza senile e Alzheimer grazie al personale formato ed a percorsi museali specificatamente strutturati. A Firenze sarà presentato il progetto 2022 - 2023 ''Sogni di Ferro'' realizzato grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Zoe e l'Istituto Falusi.

L'esperienza si svolgerà in Piazza SS. Annunziata tra le 12 e le 13 e coinvolgerà un pubblico composto da addetti ai lavori e soggetti con demenza senile in una visita emozionale a distanza del MAGMA attraverso l'utilizzo di immagini. Il laboratorio sarà tenuto dagli operatori museali della Cooperativa Zoe, dalle operatrici geriatriche professionali dell'Istituto Falusi Massa Marittima e da Margherita Lo Surdo di Poggione R.S.A. Anni Azzurri, due residenze per anziani del territorio che hanno affiancato i musei nella progettazione e realizzazione di percorsi specifici per L'Alzheimer.