Rigassificatore Romani (ISP): rifiutare scelte imposte dagli USA

Piombino: “Piombino per gli Usa è solo un puntino sulla carta geografica, e siccome a volere un’opera del genere sono di fatto solo gli Stati Uniti e gli sponsor delle politiche atlantiste, mi dispiace per il vostro Sindaco che deve difendere questa città, sia dal suo partito che dall’America” , Lo ha dichiarato Maurizio Romani candidato di Italia Sovrana e Popolare al collegio uninominale Toscana 04 del Senato, intervenendo alla manifestazione del 27 Agosto contro il Rigassificatore a Piombino.



“Il rigassificatore non ha nessuna giustificazione. Ciò che sta portando il prezzo del gas a livelli insostenibili, con un aumento negli ultimi mesi di 10/15 volte portando 9000 aziende in Italia sull'orlo del fallimento, è dovuto al fatto che gli Stati Uniti stanno imponendo all’Europa una guerra insensata e delle altrettanto insensate sanzioni contro la Russia, che è il Paese principale fornitore di gas al costo più basso a livello mondiale” precisa Romani. Che aggiunge “rimane il fatto che il gas veicolato dall'America serve solo al 15% del nostro fabbisogno. E’ evidente pertanto che il risultato oggettivo di tutto questo è solo uno: rendere povera l'Europa. Anche perché il costo del gas proveniente dagli Usa è molto più alto, e non sarebbe assolutamente concorrenziale con quello europeo, qualora non ci fossero le sanzioni e la guerra”.

“In tutto ciò -prosegue Romani- va chiarito anche il ruolo di Eni che fa pagare il gas al consumatore finale, ovvero ai cittadini italiani, da 10 a 13 volte più del costo d’acquisto. Costo a sua volta determinato dalle triangolazioni della speculazione finanziaria a discapito di famiglie ed imprese. Senza contare che, nel 2022, il nostro Paese ha esportato il 578% del gas in più rispetto all'anno precedente, 278% in più sulla media degli ultimi 10 anni. Quindi il nostro governo, attraverso ENI, sta di fatto contribuendo alla speculazione internazionale. E questo dato da solo basterebbe a smontare tutta la retorica fossile che punta sui gasdotti e rigassificatori “. “Per questo -conclude Romani- i rigassificatori sono un’arma della guerra atlantista che noi rifiutiamo. A Piombino come ovunque: non servono assolutamente a niente. E’ per questo che i partiti che sostengono queste politiche, tutti dal PD a FdI, vanno assolutamente mandati a casa.”