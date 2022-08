Rigassificatore. Elezioni, La Pietra: 'Marcucci e Pd evitino polemiche'

Piombino: "Marcucci e il Partito democratico invece di fare sterili polemiche con Fratelli d'Italia dovrebbero pensare a rimediare ai tanti danni che in questi anni il Pd toscano, e non solo, ha provocato alla città di Piombino. Negli ultimi 10 anni il Pd oltre ad aver governato senza aver mai vinto, non ha fatto nulla per fronteggiare le emergenze lasciando sprofondare l'Italia senza alcuna programmazione. Piombino, la città simbolo del lavoro operaio della siderurgia è stata abbandonata dal Pd e dalla sinistra toscana, emarginata e delusa da ogni tipo di intervento promesso. Soltanto il lavoro del sindaco Ferrari ha dato una speranza di rinascita alla città. Fratelli d'Italia è a favore dei rigassificatori per poter risolvere nell'immediato il problema della carenza di gas.

La scelta di Piombino è stata, a nostro avviso, politica per danneggiare ancora di più la città e il sindaco Ferrari, se si pensa che la scelta è stata fatta senza le giuste valutazioni di impatto ambientale, che non tiene conto della sicurezza del porto e delle tante attività intorno ad esso. Senza considerare l'attività portuale verso l'isola d'Elba. Il nostro impegno è quello di valutare tutta la procedura e trovare una soluzione alternativa alla città di Piombino, in modo da poter tutelare sia la città sia l'esigenza nazionale di approvvigionamento energetico. Consiglio al senatore Marcucci di ' stare sereno' e di trovare altri argomenti per avere consenso, piuttosto che sulla compattezza di FdI che è garantita ad ogni livello". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra.