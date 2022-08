Rifondazione Comunista Follonica su bilancio e elezioni

Follonica: «L’assestamento di bilancio, approvato nell’ultimo Consiglio Comunale - commenta Gianluca Quaglierini Segretario Rifondazione Comunista Follonica -, ha rappresentato per Follonica un passaggio fondamentale. Sono stati, infatti, sbloccati i fondi che daranno il via ad importanti investimenti per la nostra città.

Uno di questi riguarderà la partenza, dopo la stagione estiva, del primo lotto di lavori per la riqualificazione del quartiere Senzuno. Una riqualificazione che è frutto di un processo partecipato insieme ai cittadini e che modificherà, in meglio, uno dei quartieri più rappresentativi della nostra città.

Colgo quindi l’occasione per fare i complimenti, anche a nome di Rifondazione Comunista e di Follonica a Sinistra, all’operato del nostro assessore Francesco Ciompi. La sua professionalità e la gestione oculata delle risorse hanno infatti reso possibile l’assestamento e permesso di arrivare a questi risultati, nonostante il patto di stabilità che impone dei limiti oggettivi e stringenti alla gestione del bilancio comunale.

L’attività amministrativa non ci ha comunque impedito di raccogliere al contempo le firme per la presentazione della lista UNIONE POPOLARE alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Abbiamo infatti triplicato l’obiettivo che ci eravamo prefissati dieci giorni fa.

Alta è stata l’affluenza ai nostri banchetti e a inizio settembre installeremo il nostro gazebo in via Roma dove faremo conoscere il programma della lista guidata dall’ex sindaco di Napoli LUIGI DE MAGISTRIS.

Alle nostre iniziative saranno presenti alcuni candidati del nostro collegio, come Salvatore Allocca di Grosseto, ex senatore, e Fabrizio Callaioli di Piombino, consigliere comunale e punta di diamante dell'impegno popolare contro il progetto di un rigassificatore nel golfo di Follonica».