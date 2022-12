Rifondazione Comunista e Follonica a Sinistra hanno incontrato il Sindaco Benini

Follonica: «In questi anni - si legge nella nota di Rifondazione Comunista e Follonica a Sinistra - abbiamo sempre mantenuto un dialogo continuo con il Sindaco, con tre incontri assembleari: a inizio mandato, a metà mandato e, adesso, in vista dell'ultimo anno di mandato.



Numerosi i temi che sono stati affrontati. Il primo argomento è stato la riqualificazione del quartiere di Senzuno, con l’avvio del primo lotto dei lavori che permetteranno al quartiere di diventare il fiore all’occhiello della nostra città. Il progetto, largamente condiviso con la cittadinanza con numerosi incontri pubblici, partirà tenendo conto anche delle osservazioni fatte dai cittadini e dai commercianti. Questo modo di approcciare le questioni, con il coinvolgimento diretto del quartiere, riteniamo sia uno dei valori aggiunti di questa amministrazione. Pensiamo anche che, con il tempo e con il confronto continuo con i residenti ed i commercianti, potremmo pensare anche ad una chiusura di alcuni tratti del quartiere nel periodo estivo, dedicando quelle zone al traffico pedonale e facendo di quella zona un naturale proseguimento delle passeggiate sul lungomare. Sempre su Senzuno abbiamo discusso della protezione del punto di ormeggio “Marina di Senzuno” e della proposta di tipologia di intervento da predisporre.

Abbiamo discusso poi della manutenzione delle scuole primarie e delle nuove scuole medie, oltre all’aggiornamento del nuovo complesso scolastico che nascerà al Parco Centrale.

Altro argomento importante è stato quello della nuova cittadella del Carnevale, con l’avvicinarsi dell’inizio dei lavori: finalmente il Carnevale follonichese avrà la sua nuova casa.

Abbiamo discusso anche sulle tempistiche delle nuove rotatorie sull’Aurelia e sui ritardi dovuti ad alcune difficoltà, che ora sono in via di risoluzione, della ditta manutentrice.

Altro passaggio importante è stato l’aumento della percentuale della raccolta differenziata che ha sfiorato il 65%. Sono stati compiuti numerosi progressi in questi anni. Sappiamo però che il periodo estivo incide fortemente su questo aspetto ed abbiamo pensato ad alcune iniziative da mettere in campo per la prossima estate, anche in merito alla gestione dell’isola ecologica, per superare questa soglia che permetterà la cancellazione dell’eco tassa e quindi un risparmio per la cittadinanza.

Un altro progetto che abbiamo proposto, prendendo spunto da altri comuni, è quello delle barriere frangivento che impedirebbero alla sabbia di arrivare alla strada e di intasare tombini e caditoie, oltre a creare un pericolo per la circolazione.

Abbiamo discusso del progetto di creazione di un’area sagre nella zona del PalaGolfo: uno spazio di comunità e socialità per tutti, dove poter fare anche musica, come avviene anche nei comuni limitrofi di Scarlino e di Piombino (pinetina di Riotorto).

Dopo aver incontrato il Sindaco - concludono Rifondazione Comunista e Follonica a Sinistra - proseguiremo i nostri incontri anche con gli altri assessori, a partire dal vice sindaco Andrea Pecorini.

Riteniamo assolutamente positivo l’operato di questa amministrazione e continueremo a portare le nostre proposte e le nostre idee all’interno della coalizione di maggioranza».