Rifiuti: “Costante problema che suscita critiche da parte dei cittadini-utenti”

Castel del Piano: “Accade spesso che il tema dei rifiuti, nelle Amministrazioni comunali, rappresenti un costante problema per il quale si pongono da parte dei cittadini- utenti, puntualmente e spesso giustamente, una serie di critiche, ma anche corrette osservazioni su possibili miglioramenti del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nei propri comuni. Uno dei problemi maggiormente segnalati e che spesso si fatica a risolvere è quello dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti urbani e speciali presso aree non autorizzate, nelle quali si vengono di fatto a creare delle vere e proprie discariche abusive. Per quello che riguarda il Comune di Castel del Piano un problema di questo genere lo si riscontra nell’abbandono dei rifiuti lungo la strada provinciale del Cipressino in prossimità e prospcienza del centro di raccolta intercomunale situato in località Zancona.





L’ultima situazione verificatasi è quella che risale al primo giorno dell’anno 2023 e che ha visto un abbandono molto consistente di rifiuti, pari a diversi quintali, da parte di sconosciuti e che ha messo alla prova il sistema che abbiamo cercato di attivare per le soluzioni di questo tipo di problema. Si è attivata la catena di competenze che parte dal gestore del servizio Sei Toscana, che passa dall’assessorato all’ambiente del comune di Castel del Piano e che giunge al locale comando di Polizia Municipale e nell’arco di due giorni si è riusciti a risalire ai responsabili dell’abbandono, i quali sono stati contattati dall’organo di controllo che ha loro intimato di ripristinare lo stato precedente l’abbandono e dunque di ricaricare i rifiuti e conferirli presso il Centro di raccolta della Zancona non risparmiando comunque loro l’elevazione della sanzione come da normativa vigente. V’è dunque stato un ottimo lavoro di concertazione delle competenze che ha condotto al risultato che dovrebbe essere sempre raggiunto e di questo siamo davvero soddisfatti seppur nella consapevolezza che questa azione virtuosa non risolva definitivamente il problema. A tale proposito, nella specifica fattispecie vista la localizzazione lungo la strada provinciale del Cipressino, chiediamo anche un contributo all’Amministrazione Provinciale che sappiamo essere molto sensibile alle tematiche ambientali e territoriali , al fine di una possibile delimitazione della piazzola antistante il centro di raccolta spesso oggetto di tali abbandoni. Per il resto mi preme ringraziare e congratularmi sia con gli operatori di Sei Toscana che con il comando di Polizia Municipale del comune di Castel del Piano per il solerte, efficace e puntale servizio svolto in questa occasione”, conclude Renzo Rossi Assessore all’Ambiente comune Castel del Piano.