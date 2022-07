Attualità Ricerca di immobili per la Sede ITL di Grosseto 25 luglio 2022

25 luglio 2022 186

186

Redazione Grosseto: L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l'individuazione di un immobile ad uso ufficio in locazione passiva da adibire a propria sede. L’Avviso pubblico potrà essere consultato nella Amministrazione trasparente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sezione Bandi di gara e contratti (www.ispettorato.portaletrasparenza.net). La manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali e corredata della documentazione indicata nel bando, dovrà pervenire in busta chiusa, mediante raccomandata a/r all’Ispettorato Territoriale del lavoro di Grosseto, Via Belgio n. 15, ovvero mediante PEC all’indirizzo ITL.GROSSETO@PEC.ISPETTORATO .GOV.IT. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 12,00 del 10 settembre 2022. Per informazioni: ITL.GROSSETO@ISPETTORATO.GOV.IT oppure ITL.GROSSETO@PEC.ISPETTORATO .GOV.IT

