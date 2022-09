Ricchissima la seconda metà di settembre al MuVet. Tutta la programmazione

Vetulonia: La seconda metà di settembre al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia offre ancora straordinarie occasioni gratuite per scoprire le novità e lasciarsi sorprendere e incantare dalle eccezionali opere della mostra evento 2022 “A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza Dalle meraviglie del Museo archeologico nazionale di Napoli alle opere di Antonio Canova, “figlie del cuore”.



Domani, venerdì 16 settembre il MuVet ospiterà il progetto "Etruschi, miti e tesori del mare" a cura della compagnia teatrale Anima Scenica. La mattina lo spettacolo sarà dedicato e riservato ai bambini delle classi quarta e quinta della Scuola primaria di Castiglione della Pescaia, mentre il pomeriggio due repliche della performance teatrale (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria) saranno aperte al pubblico con appuntamento alle ore 18:00 e alle ore 19:00. Sul palcoscenico allestito all’interno della mostra, immerso nella straordinaria scenografia della Sala della “Danza” a fianco delle splendide statue femminili della Danzatrice del MANN, dalla villa dei Papiri di Ercolano, e della Danzatrice con le mani sui fianchi di Canova, dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara, il pubblico vedrà animarsi potenti personaggi femminili dell'Antichità, in un viaggio esclusivo alla scoperta dei tesori, degli ori, della bellezza e della intensità della ritualità sacra. Un progetto fortemente voluto dalla direttrice scientifica del MuVet Simona Rafanelli, che ha come finalità quella di rendere più esperienziale ed emozionante possibile il percorso di visita della mostra evento dell’anno.

Domenica 18 settembre inoltre il “Falchi” sarà tra i protagonisti della quinta Giornata nazionale dei “Piccoli Musei”, la manifestazione che ogni anno continua a far conoscere il vero volto di queste realtà, a stimolare i residenti, ad attrarre nuovi visitatori e a sensibilizzare le istituzioni sul valore e le reali ricadute sulle comunità locali e non di questi fondamentali custodi dell’identità e della storia del territorio. Nell’occasione i visitatori potranno approfittare sia dell’ingresso gratuito all’intero Museo, che delle visite guidate, in programma alle ore 11.00 e alle ore 16.00, a cura delle archeologhe dello staff.

I visitatori riceveranno, come tradizione della manifestazione, anche un piccolo dono che, secondo la proposta dell’Associazione nazionale piccoli musei, promotrice dell’evento, vada a rappresentare come i piccoli musei siano la “porta del territorio”. Dal momento che la mostra in corso costituisce una straordinaria “porta” al contrario, dal nostro territorio verso le grandi realtà archeologiche e artistiche dell’intera Italia, muovendosi anche nel tempo tra la scultura di età romana e il più straordinario interprete del Neoclassicismo italiano, il MuVet donerà ai suoi ospiti una poesia ispirata ai temi principali dell’esposizione temporanea, che sottoforma di segnalibro permetterà ai nostri visitatori di portare a casa una piccola porzione di “danza” e di “bellezza”.

Informazioni e prenotazione degli eventi, tutti gratuiti si possono avere contatando i seguenti numeri telefonici: 0564927241 oppure 0564948058 dal martedì alla domenica nelle ore di apertura del museo e anche attraverso posta elettronica: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it