Riattivata la Commissione Invalidi Civili per le Colline Metallifere 10 giugno 2022

Redazione Follonica: E' stata riattivata nello scorso mese di maggio a Follonica presso l'ambulatorio 12 della Palazzina del Distretto sanitario in Viale Europa, la Commissione Invalidi Civili che era stata sospesa dall'inizio della pandemia. La Commissione si riunisce la mattina del primo venerdì di ogni mese e il suo lavoro riguarda tutto il territorio delle Colline Metallifere. Composta da tre medici, le sue competenze sono quelle di accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordità e disabilità e dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento. “Si ripristina un servizio molto importante – sottolinea Tania Barbi direttrice della Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana– ed è fondamentale che si riunisca a Follonica evitando ai cittadini, spesso fragili e anziani, impegnativi spostamenti a Grosseto dove fino adesso operava la Commissione”.

