Sport Riapre la campagna abbonamenti per il Grosseto Calcio 28 novembre 2022

Redazione Grosseto: L'U.s. Grosseto 1912 riapre la campagna abbonamenti a partire dal 3 dicembre 2022 e avrà durata fino al 06 gennaio 2023. L'abbonamento sarà valido solo per 7 gare casalinghe del “Girone di Ritorno” (08 Gennaio 2023) del campionato nazionale di serie D e una gara sarà riservata a scelta della società, per la “Giornata Biancorossa”.

Tribuna Vip Intero 150,00 Tribuna Lat. Nord - Sud Intero 70,00

Ridotto 50,00

14/18 anni 20,00

6/13 anni 5,00

Invalidi 5,00 Curva Nord Intero 50,00

Ridotto 30,00

14/18 anni 20,00

6/13 anni 5,00

Invalidi 5,00 Note: Ridotto Donne/Over 60. Invalidi sopra il 67% in tutti i settori esclusa la Tribuna Vip Centrale 20 euro Punti vendita “CIAOTICKETS” Grosseto: Bar Sport via Felsinea 2 Grosseto 0564 649287 Edicola La Vasca p. zza Rosselli Grosseto 0564405138 Il Semaforo via G. Parini 1 Grosseto 0564491242 Tabaccheria Ricevitoria Stolzi via Roma 58 Grosseto 056421521

