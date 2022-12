Ri-Cicli-Amoli: le bici abbandonate in giro per Follonica saranno rimosse

Per le nuove segnalazioni, le cittadine e i cittadini potranno indicare la presenza di biciclette abbandonate attraverso i canali social dell’Amministrazione Comunale



Follonica: Il prossimo 22 dicembre circa venti bici abbandonate in giro per Follonica verranno rimosse e portate ai cantieri comunali, dove verranno smistate. Nei prossimi giorni le cittadine e i cittadini di Follonica potranno però segnalare al Comune, sui canali social, i nuovi abbandoni, così che altre biciclette abbandonate possano essere rimosse nel secondo intervento in programma.

L'Amministrazione comunale di Follonica ha infatti dato il via al progetto Ri-Cicli-Amoli, che prevede la rimozione delle biciclette abbandonate nel territorio comunale, la possibilità di recuperare eventuali parti ancora funzionanti, da utilizzare per la riparazione o l'assemblaggio di nuove biciclette destinate alla circolazione su strada, e l’attivazione di un patto di collaborazione per la rigenerazione della bicicletta rimossa (o di parti di essa) intesa come bene comune da recuperare.

Grazie a Ri-Cicli-Amoli, giovedì prossimo le biciclette trovate abbandonate e già segnalate saranno recuperate dalla cooperativa il Melograno e saranno poi custodite per trenta giorni nei cantieri comunali, in modo da permetterne la valutazione e il riuso. Per le nuove segnalazioni, le cittadine e i cittadini potranno indicare la presenza di biciclette abbandonate attraverso i canali social dell’Amministrazione Comunale. Le attività sono svolte in collaborazione tra l’ufficio ambiente, quello di igiene urbana e il comando della polizia municipale.

«Ri-Cicli-Amoli è un progetto mirato alla salvaguardia del decoro ambientale e di tutti gli spazi pubblici del territorio comunale, purtroppo interessati sempre più spesso dal fenomeno dell’abbandono – spiega l'assessora all'ambiente Mirjam Giorgieri – Quello di giovedì è un primo intervento. L'obiettivo è rendere la città più pulita e dare una seconda vita a quello che viene recuperato».