Respiri di Bellezza: l’Area Cavallerizza rivive con la grande danza

Sabato 18 e domenica 19 giugno, doppio appuntamento alle 18.30 e alle 19.30 con la Compagnia Francesca Selva.

Grosseto: Performance site-specific liberamente ispirate alla storia dei Veneti di Maremma, un centinaio di famiglie venete che nei primi anni ’30 del secolo scorso emigrarono ad Alberese nel pieno cuore del Parco regionale della Maremma.

L’Area Cavallerizza di Grosseto rivive grazie alla grande danza della Compagnia Francesca Selva. Sabato 18 e domenica 19 giugno, doppio appuntamento alle 18.30 e alle 19.30 con “Respiri di Bellezza” la rassegna promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca eda Istituzione Le Mura e realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Grosseto.

In uno dei luoghi più suggestivi delle Mura Medicee di Grosseto andrà in scena la performance di danza site-specific della coreografa italo-francese Francesca Selva, interpretata dai danzatori: Silvia Bastianelli, Luciano Nuzzolese, Maria Vittoria Feltre, Claudia Mazziotti e Andreas Ziegler.

Un tributo al concetto del viaggio inteso come viaggio interiore e cambiamento di vita e non solo come viaggio nel tempo e nello spazio. Intensi e struggenti passi a due che si alterneranno a coreografie corali liberamente ispirate alla storia dei Veneti di Maremma, un centinaio di famiglie venete che nei primi anni ’30 del secolo scorso emigrarono ad Alberese nel pieno cuore del Parco regionale della Maremma, la cui memoria è raccontata attraverso i video raccolti e realizzati da Luigi Zannetti per il progetto “NextStage - Dei Racconti e delle storie”.





Nei giorni successivi fino al 23 giugno altre location - la Piazza Bassa, il Prato e la Galleria troniera del Cassero senese - faranno da cornice ai passi di danza accompagnati delle musiche di tre straordinari musicisti: la violoncellista Catherine Daniela Bruni che eseguirà la Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo di Johann Sebastian Bach e il duo composto da Jacopo Bucciantini (batteria e percussioni) e Davide Lucioli (tastiere e synth) musicisti e compositori toscani, fondatori e membri del progetto di rock progressivo e sperimentale "Trauma Forward" che suonerà una bellissima suite per sintetizzatore e percussioni ispirata alla leggenda della Donna Scheletro. Gran finale il 23 giugno alla Galleria La Troniera del Cassero senese dove si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Urbania” di Giuseppe Guerrini. Un’esposizione che offre al pubblico e anche ai cittadini di Grosseto uno sguardo inedito e in bianco e nero sui luoghi delle mura e della città. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.