Regione. Sotto controllo l'incendio boschivo in località Trasubbie

Redazione Scansano: Sotto controllo l'incendio boschivo in località Trasubbie in comune di Scansano che, dopo aver impegnato il sistema regionale nella tarda serata di ieri con elicotteri e numerose squadre di volontariato antincendio e operai forestali, è stato messo in sicurezza con il supporto dei gruppi Gauf che con alcune azioni di controfuoco pianificate e concordate con il direttore operazioni, hanno circoscritto incendio nella tarda nottata. Il bilancio è di 36 ettari di macchia mediterranea e vegetazione riparia.

