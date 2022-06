Finanza Recruitment day: SCS GIOCOLARE incontra le persone in cerca di occupazione 8 giugno 2022

Redazione C'è tempo fino al 21 giugno per iscriversi.

Grosseto: Martedì 28 giugno, presso il Centro per l’Impiego di Grosseto, si svolgerà un incontro con SCS GIOCOLARE.

Durante l'incontro l'azienda presenterà la sua mission e la vision aziendale, descriverà i profili vacanti, le competenze professionali richieste e soft skills, e un colloquio di preselezione con il referente d’area. I Profili ricercati: Educatore per asili nido

Insegnante di scuola materna

Educatore socio sanitario

Animatore/tecnico dell’animazione socio educativa

Operatore socio sanitario (OSS)

Addetto all’assistenza di base (ADB)

Fisioterapista

Infermiere Gli interessati possono candidarsi tramite il Portale Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro oppure possono inviare una mail a serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it, oggetto “candidatura SOCIO EDUCATIVO”, entro e non oltre il giorno 21 giugno.

I candidati selezionati saranno contattati dal Centro per l’Impiego per definire le modalità di partecipazione.



