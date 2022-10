Cultura & spettacolo Recital di solo flauto per il terzo concerto Rotary 20 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Viene proposto un recital per solo flauto nel terzo concerto che il Rotary Club Grosseto offre alla città, venerdì 21 ottobre con inizio alle ore 19:00, nella Cattedrale di Grosseto.

Sarà tenuto dal maestro Mario Carbotta che proporrà musiche di George Philipp Teleman, John Sebastian Bach, Eugene Bozza, Claude Debussy, Saverio Mercadante e Siegfried Karg-Elert. L’ingresso al concerto sarà, come al solito, gratuito. Mario Carbotta, solista apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale, nel corso della sua carriera ha tenuto concerti in alcune delle più prestigiose location mondiali, incluse il Musikverein di Vienna, Rudolfinum a Praga, la Tonhalle a Zurigo, Bulgaria Hall a Sofia, il Teatro dell’Opera del Cairo, Glenn Gould Hall della CBC a Toronto. Seoul Arts Center ed inoltre a New York, Montreal, Tokio, Londra, Pechino, Ginevra, San Paolo, Istanbul, Bucarest, ed ai festival Santander, Perelada, Ljubliana, Varna, Zagreb. E’ tra i pochi flautisti contemporanei ad aver eseguito gran parte del repertorio solistico accompagnato da 80 orchestre sinfoniche ee da camera ri rilievo internazionale. Autorevoli i musicisti che hanno diretto le sue performance. Ha curato edizioni critiche di brani di diversi autori ed elenca numerosi attestazioni della stampa specializzata, confermandosi non solo un musicista di altissima levatura ma anche un ricercatore capace di portare nella prassi i risultati del suo vissuto musicologico. Mario Carbotta è tra l’altro docente di flauto pressi l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini di Lucca e nei corsi estivi dell’International Music Academy Orpheus a Vienna.

