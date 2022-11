Attualità "Reati in rete", conferenza dibattito organizzato da Una mano per Siena Protagonista 23 novembre 2022

Redazione Siena: Il Comitato cittadino "Una mano per Siena Protagonista", organizza giovedì 24 novembre alle 17:30 un importante dibattito sul tema dei reati in rete. Il prefetto Massimo Bontempi parlerà della disinformazione (fake news), la psicologa Claudia Martorano esaminerà il fenomeno del bullismo mentre l'ispettore di polizia Michele Mencarelli della Sezione Polizia Postale affronterà il crescente fenomeno delle truffe on line. Modera, Mauro Marruganti, segretario FSP polizia di stato. L'evento, patrocinato dal comune di Siena, si svolgerà presso la Sala dei conti in via del casato di sotto n. 23. È aperto a tutti vista l'importanza ad attualità degli argomenti trattati.

