Rally, Santini e Mazzetti abilitati alla guida della WRC Plus

Follonica: Alla presenza dell'ispettore ed ex pilota internazionale Piero Longhi, nei giorni scorsi i draiver follonichesi Alessio Santini e Susanna Mazzetti hanno sostenuto il test per la guida della vettura WRC Plus.



Il test è stato molto positivo avendo ottenuto l'abilitazione alla guida della Wrc Plus. Cosi l'equipaggio maremmano sarà al via del 40° Rally di Casciana Terme con la Ford Fiesta Wrc Plus.

Si avvera così il sogno per Alessio e Susanna, per essere al via della gara pisana, quale terzultimo atto del Campionato Toscano 6 zona.