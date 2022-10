Rally, ricognizioni lungo il percorso

Piombino: Entra nel vivo già dalla giornata odierna il 7° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia.



L'appuntamento è con le ricognizioni lungo il percorso, oggi venerdi 21 ottobre fino alle ore 19:00, sulle prove 1-3-4 e dalle 22 alle 23:30 sulla prova spettacolo.

Ingresso mezzi in assistenza dalle ore 8 alle ore 22. Ovviamente nella giornata di domani i protagonisti inizieranno a fare sul serio.

Riunione del Consiglio dei Commissari alla direzione gara organizzata al Residence Marina di Salivoli, sabato 22 alle 8,45.

Le verifiche verranno effettuate dalle dalle 9:15 alle 12, con le auto sottoposte alle verifiche tecniche (quelle partecipanti allo Shakedown), tutte le altre vetture verificheranno dalle ore 13 alle ore 15.

Lo Shakedown si svolgerà dalle dalle ore 11,15 alle ore 13,30 (primo gruppo), dalle ore 14 alle ore 16 (il secondo gruppo) sulla strada strada comunale in località Cafaggio.

Il rally prenderà il via sabato 22 alle ore 19,01 dalla centralissima Corso Italia con la prima frazione comprendente due prove speciali (Campiglia e la prova spettacolo in notturna nella zona del Porto), la seconda partirà domenica alle ore 7,25 dopo il riordino notturno in piazza Verdi, con in programma le restanti prove speciali (Sassetta e Monteverdi, ripetute tre volte) e si concluderà alle ore 17,31 con l'arrivo a Piombino in Corso Italia.

Le premiazioni si terranno si terranno sul palco di arrivo. Le verifiche post gara si terranno a Piombino presso l'officina Chiti, in via Adige, il località Colmata.

Cinque edizioni di alto livello, sono bastate a raggiungere e confermare la titolarietà a gara nazionale. E così, dimenticato, il Covit-19 si riaccendono i motori per una nuova edizione del Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, gara che ha raggiunto una serie di successi, oltre alla conferma di evento a carattere nazionale.

Grande l'impegno della scuderia Maremma Corse 2.0, del patron Paolo Santini, del presidente Marco Federighi e di tutta la squadra per allestire una valida manifestazione.