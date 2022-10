Rally, oggi la partenza. La città si ferma, centro blindato

Spettacolo, qualche disagio ma un'ottima vetrina per la città. Verifiche a Park di Cala Moresca



Piombino: Il clou della serata sarà la speciale di questa sera sulle strade antistanti il Porto di Piombino che si preannuncia suggestiva e spettacolare. Una delle tante novità del 7° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia che prende il via questa sera da Corso Italia (ore 19,01) per affrontare i tornanti di Cafaggio, Campiglia, Monteverdi, Sassetta e della prova spettacolo in notturna al Porto. Un rally dedicato al driver scomparso Leonardo Tucci che ha assunto sempre maggiore importanza in pochi anni tanto da meritarsi il riconoscimento di rally Nazionale.



Per Piombino e la Val di Cornia si tratta sicuramente di una vetrina importante, di un evento che attirerà nella zona miglia di persone come già accaduto negli anni scorsi. Certo il periodo , riserva anche altre gare prestigiose, e il numero dei partecipanti - secondo gli organizzatori – poteva anche essere superiore, ma c'è lo stesso la grande soddisfazione. Saranno 80 gli equipaggi al via (salvo defezioni all'ultimo istante) che si daranno battaglia.

Una novità importante riguarda la 2° edizione dell'Historic Rally della Val di Cornia, l'altra riguarda il ritorno della prova spettacolo in “notturna” non andata in scena negli ultimi anni per via del Covid-19.

Corso Italia sarà lo spettacolare epicentro di arrivo e partenza della gara tra una cornice di pubblico prevedibilmente molto festosa e numerosa.

Per chi può, è consigliato lasciare la propria auto a casa. Molte le strade del centro che saranno inaccessibili, così come i parcheggi, per non intralciare i bolidi.

Gli organizzatori della Maremma Corse 2.0 hanno pensato come al solito ad ogni particolare, coordinandosi con le amministrazioni per evitare inconvenienti anche sul posizionamento del pubblico.

Sono 8 le prove speciali (km. 61,34) che i concorrenti dovranno affrontare prima di rientrare a Piombino, che sarà in questi giorni una sorta di città blindata.

Entusiasmo che cresce ogni giorno che passa per il ritorno del rally automobilistico. Due ali di folla hanno festeggiato il passaggio dei protagonisti prima del start della partenza ed anche quest'anno siamo certi che si ripeterà la scena di festa e di tifo.