Rally Colline Metallifere e della Val Di Cornia, trionfa Roberto Tucci

Grande folla alla partenza e sulla spettacolo in notturna del porto con oltre tremila persone.

Piombino: Il livornese Roberto Tucci, ha conquistato il 7° Rally Colline Metallifere e della Val di Cornia. Il driver venturinese si è imposto con merito nella gara tirrenica, trionfando al volante della Skofa Fabia R5/Rally 2 targata Jolly Racing Team. Con il fido Sauro Farnocchia, è stato protagonista di una gara che lo ha visto primeggiare fin dalle prime battute imponendo alla gara che si è svolta ad un ritmo molto sostenuto costringendo alla resa i suoi più diretti avversari. E' il secondo successo in carriera (il primo della stagione) dove aver trionfato nel 2020 nel 45° Trofeo Maremma.



Tucci è riuscito ad imporsi in sei prove speciali sulle otto in programma. Con la sua continuità ha regolato il pisano Carlo Alberto Senigagliesi rifilandosi un vantaggio sostenuto.

Tucci ha preceduto Carlo Alberto Senigagliesi (Skoda Fabia R5) con un vantaggio di 12”6 Sul terzo gradino del podio è giunto Antonio Sollazzo ( Skoda Fabia R5) attardato di 48”2.





La gara è stata molto impegnativa, con due prove speciali nella prima frazione e le restanti sei nella seconda giornata, che precedeva il passaggio tre volte sulla speciale di “ Sassetta “ ( meglio definitiva come l'Università della curva ) e Monteverdi, crono molto selettive.

Gara tutt'altro che ava di colpo di scena. Grande pubblico alla partenza dal centro di Piombino ( un migliaio di persone) e ben due mila sui tornati della speciale in notturna al porto del Porto di Piombino.

Molti dunque gli appassionati accorsi per tifare per i propri equipaggi. Non sono mancati come abbiamo detto i colpi di scena, il primo riguardante della auto storiche con l'equipaggi di Falchetti e Mischi, finito fuori strada senza danno per gli occupanti.

Partenza sprint per Antonio Sollazzo ( Skoda Fabia R5) che ottiene il miglior tempo su Campiglia. Mentre nella notturna miglior tempo ex aequo tra Tucci e Sinigagliesi.

Poi, annullata la speciale di Sassetta, su Monteverdi Tucci vola e prende la testa del rally, con un vantaggio di 5” su Sinigagliesi, e 11”6 su Sollazzo, mentre Forieri accusa un ritardo di 14”2

Non parte l'elbano Andrea Volpi per la rottura del cambio.





Tucci attacca ancora sulla speciale di Sassetta precedendo Sollazzo e Sinigagliesi, il driver venturinese si conferma sul nuovo passaggio su Sassetta consolidando la propria posizione in classifica di leader. Ma la prova va ad appannaggio di Senigagliesi, che supera Sollazzo di 1”1, con Tucci a 3”6 ma conserva la testa della gara, poi l'assalto alla prova di Monteverdi ultima fatica del “Colline”. Tucci chiude in bellezza vincendo anche l'ultima prova, davan5i a Senigagliesi, Forieri a 6”6, Sollazzo a 9”2. E' l'epilogo di un successo annunciato con Tucci che trionfa a mani basse nella gara dedicata alla memoria di Leonardo Tucci.





LA CLASSIFICA: 1. Tucci-Farnocchia ( Skoda Fabia R5) in 33'18”8; 2. Senigagliesi-Lupi ( Skoda Fabia R5) a 12”6; 3. Sollazzo-Pellegrini ( Skoda Fabia R5) a 48”2; 4. Forieri-Alicervi ( Skoda Fabia R5) a 1'17”9; 5. Bettarini-Bernardi ( Skoda Fabia R5) a 1'22”0; Sinibaldi-Vallini ( Skoda Fabia R5) a 1'40”£1; 7. D'Alessandro-Biagi ( Skoda Fabia r%) a 1'41”8, 8. Paolini-Nesti ( Reanult Clio) a 2'02”3; 9. Sgadsò-Natalini ( Skoda Fabia R5) a 2'09”6; 10. Mariani-Mariani ( Opel Astra Gsi) a 2'35”5.