Grosseto: “Raccontare il lavoro: da Luciano Bianciardi agli scrittori degli anni Duemila” è il titolo del convegno che si terrà sabato 12 novembre al mattino nell’aula magna del Polo liceale “Aldi” di Grosseto, mentre nel pomeriggio alla Fondazione Polo universitario grossetano. La giornata di studi, tra gli eventi più importanti del Centenario, è organizzata dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Luciano Bianciardi insieme alla Fondazione Luciano Bianciardi, con la collaborazione dell’Università di Siena (dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne), della Fondazione Polo universitario grossetano e del Comune di Grosseto. Il convegno si potrà seguire anche online. Durante la mattinata basterà collegarsi al canale YouTube del Polo liceale di Grosseto (questo è il link: https://www.youtube.com/watch?v=v9QUzX4LRoU) mentre nel pomeriggio al sito del Polo universitario di Grosseto (https://www.polouniversitariogrosseto.it/).

Luciano Bianciardi si colloca tra i pochi scrittori italiani contemporanei che si sono occupati del tema lavoro. E la prima parte della giornata di studi è interamente occupata dalla presenza di tre autori di opere inerenti al tema del lavoro. Si tratta di alcune tra le firme più significative del panorama italiano: Simona Baldanzi, Alberto Prunetti, Francesco Targhetta. Gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare in diretta il loro mestiere di scrittori e di dialogare con loro. Il pomeriggio sarà invece dedicato all’approfondimento critico delle produzioni letterarie dall’epoca di Bianciardi ai giorni nostri. Seguiranno, nella sessione pomeridiana, vari interventi di studiosi del tema, applicato anche a scrittori coevi di Bianciardi, che getteranno luce non solo sulle singole personalità, ma anche sul denso clima culturale che connota gli anni del ripiegamento successivo al trionfale boom economico italiano. Chiude il convegno una tavola rotonda in cui alcuni studiosi si confronteranno sui temi dibattuti, con particolare riferimento al ponte tra Bianciardi e il nostro tempo.

PROGRAMMA convegno 12 novembre: “Raccontare il lavoro: da Luciano Bianciardi agli scrittori degli anni Duemila”

MATTINA

Aula magna Polo liceale “Aldi”

“Raccontare il lavoro oggi: incontro con tre autori”

Ore 9.30 Saluti di Claudio Renzetti, segreteria regionale della Cgil

Presentazione di Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione Luciano Bianciardi

Introduzione ai lavori di Riccardo Castellana, professore dell’università di Siena

Ore 10 La scrittrice Simona Baldanzi dialoga con Simone Giusti dell’università di Siena

Ore 11 Lo scrittore Alberto Prunetti dialoga con Nicole Siri dell’università di Siena

Ore 12 Lo scrittore Francesco Targhetta dialoga con Morena Marsilio dell’università di Padova

POMERIGGIO

Fondazione Polo universitario grossetano, via Ginori 43

“Da Bianciardi agli anni Duemila: come è cambiata la rappresentazione del lavoro”

Coordina Roberto Mugnai, presidente del Comitato nazionale Centenario Bianciardi

Ore 15 Intervento di Tiziano Toracca, università di Torino

Ore 15.30 Intervento di Emanuele Zinato, università di Padova

Ore 16 Intervento di Morena Marsilio, università di Padova

“Bianciardi e il lavoro culturale ieri e oggi” Ore 17.15 tavola rotonda con la partecipazione di Giuseppe Corlito, Riccardo Innocenti, Michele Gandolfi, Federico Masci, Lucia Matergi. Coordina Riccardo Castellana, università di Siena.