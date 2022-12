Cultura & spettacolo “Racconta Un Vinile”: A Qb si parla di “In The Court Of The Crimson King” 28 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Nuovo appuntamento per Racconta un vinile alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto, con Alessandro Camaiti. Oggi pomeriggio, mercoledì 28 dicembre alle 18:00, l’incontro è dedicato alla scoperta di “In the court of the Crimson King" dei King Crimson.

𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐑𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐢𝐥𝐞 Con il progetto 𝑹𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏 𝑽𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆 il volontario della libreria QB, Alessandro Ramacciotti, condivide una delle sue due grandi passioni, e cioè quella della musica, l’altra è il trekking. Con Racconta un vinile propone infatti l’ascolto di alcuni album che hanno fatto la storia della musica. Agli incontri, a cadenza quindicinale, intervengono amici e musicisti che di volta in volta parleranno di un vinile da loro scelto. Dopo una piccola introduzione che farà entrare nel periodo storico e culturale in cui nasce l’opera, si passa all’ascolto di alcuni brani dell’album. La riproduzione dei brani sarà affidata ad un impianto HI-FI d’epoca adatto all’ascolto dei vinili. Nell’occasione sarà possibile acquistare i libri legati all’album che viene raccontato.

