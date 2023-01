Raccolta rifiuti: in arrivo postazioni informatizzate anche nel territorio aperto

Grosseto: Nel corso della sua ultima seduta, la Giunta ha approvato il progetto preliminare dell’introduzione, nel territorio aperto comunale, del modello di raccolta dei rifiuti urbani con riconoscimento dell’utenza e misurazione del rifiuto conferito. Nello specifico, saranno installate undici nuove postazioni di raccolta informatizzata nelle aree che si trovano fuori dai centri abitati, ovvero tra Alberese e Rispescia, dopo Alberese fino al confine del Comune di Grosseto e in una parte dell’area compresa tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, nelle vicinanze dell’aeroporto.



“Stiamo portando avanti il progetto per stralci funzionali, abbiamo già completato tutta l’area all’interno della città e delle frazioni e stiamo quindi procedendo all’inserimento di questa nuova tecnologia anche nella prima parte del territorio aperto e delle campagne – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Simona Petrucci -. Per quello che riguarda invece gli agriturismi, che si trovano lontani da queste postazioni, verranno fatte delle indagini e saranno serviti con una raccolta dedicata, in modo da offrire a queste attività turistiche un servizio domiciliare che le agevoli. Dati alla mano, la scelta dei contenitori informatizzati ad accesso controllato si è dimostrata vincente e lungimirante. Ci aspettiamo – concludono Vivarelli Colonna e Petrucci – che proseguendo con determinazione sulla strada intrapresa arriveremo a nuovi importanti risultati, che saranno confermati presto dalle statistiche. Come sempre, è stato decisivo il lavoro svolto dal Settore Ambiente e sarà essenziale, anche in questo caso, la collaborazione e la consapevolezza dei cittadini”.