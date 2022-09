Raccolta differenziata: "La negligenza di pochi compromette gli sforzi di molti"

Follonica: "Una voce di spesa che contribuisce fortemente al costo dell’imposta sui rifiuti (TARI) è la raccolta estiva dell’immondizia a stabilimenti balneari ed altre attività caratterizzate da picchi estivi (bar, ristoranti, alberghi). Questo è uno dei tanti aspetti poco appariscenti e poco misurati che i cittadini, tutti, si trovano a fronteggiare per assicurare un turismo estivo che permette di vivere a tanti e di arricchirsi a pochi.



La raccolta, per questi esercenti, è molto onerosa per le casse Comunali: si tratta di 3 operatori e 3 mezzi che 7 giorni su 7, dalle 5 alle 11, nel periodo estivo ritirano 5 tipologie di rifiuto: indifferenziato e Vetro, Organico e Multimateriale ed infine Carta e Cartone. Incuriositi, siamo andati a controllare come viene svolta la raccolta e come gli esercenti rispondono a questo servizio. E come sempre, abbiamo trovato chi fa una differenziata discreta, chi disordinata, e chi in modo davvero esemplare. A questi ultimi vanno i nostri più vivi ringraziamenti.

Fa male segnalare che purtroppo, per almeno 2-3 attività estive (di cui l’amministrazione è a conoscenza) la differenziata è praticamente ZERO: vengono prodotte enormi quantità di spazzatura indifferenziata, creando problemi al ritiro, perché sbilanciato su una sola tipologia, e creando un vero e proprio danno economico alla cittadinanza. Ingenti quantità di materiali che potrebbero diventare carta, vetro, plastica e organico, creando valore, alleggerendo il nostro impatto ambientale, le nostre bollette e che ci permetterebbero di raggiungere la quota di differenziata tale da non pagare più 100.000 euro di ecotassa, finiscono invece in maniera barbara insieme nell’indifferenziato.

Tutto questo, nel 2022, a fronte di uno sforzo economico dell’Amministrazione Comunale per assicurare un servizio efficiente, e lo sforzo di tutti i cittadini che pagano la TARI, è INACCETTABILE. I nostri ringraziamenti vanno agli operatori che tutti i giorni si alzano prima dell’alba per fare il proprio lavoro, ed allo sforzo di chi non rende questo servizio inutile. Invitiamo infine chi fino ad ora è stato negligente, ad impegnarsi spontaneamente per risolvere questa grave e antipatica inadempienza", conclude Rifondazione Comunista Follonica.