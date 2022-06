Quarta dose. Prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid della Asl

Gli appuntamenti di venerdì 17 giugno in Provincia di Grosseto.



Grosseto: Continua sul territorio della Provincia di Grosseto la campagna di vaccinazione dell’Asl Toscana sud est destinata in particolare alle persone over 80 che vogliono effettuare la quarta dose ma anche coloro che desiderano completare il ciclo vaccinale e che non lo hanno fatto fino ad oggi. Venerdì 17 giugno sono in programma due sedute vaccinali. In occasione del mercato settimanale di Follonica nel Parco centrale, dalle ore 8.30 alle 13 sarà presente il camper “Bottega della salute mobile” messo a disposizione dal Coeso Società della Salute di Grosseto grazie al progetto finanziato dal Far Maremma nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 – 2020. Sul mezzo saranno presenti medici ed infermieri della Asl a disposizione dei cittadini per fornire informazioni ed effettuare la vaccinazione.

Sempre venerdì per quanto riguarda la Zona Distretto Colline dell’Albegna, per chi vuole vaccinarsi appuntamento a Porto Santo Stefano dalle ore 9 alle 11 presso l’ambulatorio del Distretto Sanitario, Lungomare Navigatori 36. Per tutte le sedute vaccinali l’accesso è libero senza prenotazione e i sieri a disposizione sono Pfizer e il Moderna.

Si ricorda che è possibile vaccinarsi anche tramite il proprio medico di medicina generale, nelle farmacie o collegandosi online al portale regionale: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it