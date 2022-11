“Quando un grande mammifero entra in città”: se ne parla al Museo di storia naturale

Sabato 5 novembre un appuntamento nell'ambito della settimana dedicata ai mammiferi selvatici



Grosseto: È “M'ammalia”, la settimana dedicata ai mammiferi selvatici in Italia, e per l'occasione sabato 5 novembre alle ore 17 il Museo di storia naturale della Maremma propone un appuntamento incentrato sui grandi mammiferi, la loro storia e il problema della convivenza tra uomo e fauna selvatica, dal titolo “Quando un grande mammifero entra in città… non è mai una buona notizia!”. L'evento è promosso dall’Associazione teriologica italiana, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei musei scientifici: sarà ospite Andrea Monaco – laureato in Scienze naturali all’Università di Milano, zoologo e ricercatore dell’Istituto superiore per la ricerca ambientale – che, a partire dalle storie di grandi mammiferi urbani in giro per il mondo, svelerà i molteplici motivi per i quali non è sempre opportuno perseguire la convivenza tra uomo e fauna selvatica.

L’ingresso è libero e gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571) e come di consueto sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«L’idea di biodiversità urbana – dichiara Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – evoca concetti di salute, benessere emotivo e inclusione sociale.La presenza di grandi animali in città, tuttavia, è un argomento complesso, dalle motivazioni a volte contraddittorie. Lo sguardo inusuale che verrà rivolto alla biodiversità urbana ci dice che è difficile generalizzare e che le soluzioni vadano elaborate caso per caso, in relazione alle peculiarità del contesto. Come tutte le cose che riguardano l’interfaccia tra uomo e natura, non ci sono ricette speciali buone per tutte le occasioni, ma soluzioni complesse, non di rado con grandi margini di incertezza».