Punta Ala, Vela: Birba 3 vince il titolo alle regate d’autunno classe gran crociera

Punta Ala: Si è svolta Domenica 13 Novembre, la quarta ed ultima giornata di regate per la Gran Crociera nel bellissimo golfo di Follonica; Tre le giornate precedenti caratterizzate da vento medio leggero mentre decisamente più impegnativa risulta l’ultima prova; Tornando alla regata, si è preferito, per questa categoria ancora una volta un percorso di tipo costiero di 8,35 miglia marine complessive;



In questa ultima prova le condizioni meteo marine erano ben diverse dalla precedenti - commenta Luca Vitale a borbo di Birba 3 - con vento forte 16/18 nodi e punte anche di 22 nodi, direzione iniziale 95 gradi ma estremamente variabile sia in intensità che in direzione avendo, nella parte terminale della regata, attraversato con rotazione a sinistra quasi tutto il quadrante ovest; come le prove precedenti Birba 3 ha sempre avuto il controllo della prima posizione in tempo compensato - continua Luca Vitale - fino ad arrivare a tagliare primo in tempo reale il traguardo, dopo un duello molto emozionante nei pressi dell’Isola dello Sparviero con la forte imbarcazione My Way il GS47 di Cecchetti classificatosi al secondo posto; Si chiude cosi questo campionato con il podio definitivo conquistato da Birba 3 con quattro primi posti su quattro prove, davanti a My Way di Cecchetti e terzo posto per Niquida il GS43 di Merlini Manzoni; Birba 3 si porta a casa quindi, il titolo di Campione D'Autunno categoria Gran Crociera intitolata al Prof. Pierluigi Marcaccini.

Sull’imbarcazione Birba 3, l’Italia Yacht 998 dei Fratelli Francesco e Tommaso Marcaccini, oltre al velista grossetano Luca Vitale, hanno condotto magistralmente questa stupenda imbarcazione appena varata, Lorenzo Di Blasi, Paolo Pieri-Nerli e Serena Rechichi.