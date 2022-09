Punta Ala Polo Cup, via all'ultima giornata di gare

Alle 18 la finalissima fra U.S. Polo Team e Gallia Palace Polo Team



Punta Ala: Siamo giunti all’ultimo atto della Punta Ala Polo Cup, l’evento che ha segnato il ritorno agli antichi splendori dello storico Centro Ippico della frazione di Castiglione della Pescaia: oggi a partire dalle ore 17 le finali. Quella per il terzo e quarto posto apre il programma gare e vedrà affrontarsi il Battistoni Polo Team e il Podernuovo Polo Team; alle 18 il clou con la finalissima fra U.S. Polo Team e Gallia Palace Polo Team.





Ci si arriva al termine di giornate di gara entusiasmanti, non solo per lo spettacolo offerto dai cavalli sul magnifico manto di Punta Ala, ma anche per la cornice di pubblico che in ogni singolo pomeriggio ha gremito gli spalti: un tuffo nel passato, tornando indietro di oltre trent’anni con la macchina del tempo. Anche ieri per le semifinali c’è stato il tutto esaurito, una vera festa di sport, in cui amanti storici del polo e nuovi appassionati, affascinati dal rumore degli zoccoli sull’erba, si sono divertiti nel veder battagliare le squadre in campo.

La prima delle due semi è stata spettacolare: un continuo di sorpassi e controsorpassi nel punteggio. Alla fine l’ha spuntata U.S. Polo Team su Battistoni Polo Team: decisive le giocate nel quarto chukker dell'argentino Patricio “Pato” Rattagan, assoluto mattatore dell’incontro e trascinatore di una squadra perfettamente amalgamata, formata dal capitano Riccardo Paganelli e dagli altri due albicelesti Bautista Fanelli e Nacho Elia. Così U.S. Polo Team accede alla finale, nella quale sfiderà Gallia Palace Polo Team. La vittoria del quartetto con l’azzurro Alex Aggravi, gli argentini Walter Cortez e Pedro Fernandez Llorente e la tedesca Sandra Schneider è arrivata sul Podernuovo Polo Team. Fuga fino al parziale di 8-2 per Llorente e compagni, rimonta finale del Podernuovo, fiaccata dal gol più bello di giornata, quello della Schneider: volata, doppio controllo di lato mancino, infilata di destro e standing ovation del pubblico. A bocca aperta sul gol anche Roberto Ciufoli, grande amante di polo e cavalli, immancabilmente sugli spalti a seguire la sua grande passione. A chiusura delle due semifinali, la grande festa con l’asado, la carne degli argentini: maestri di polo, maestri alla griglia. Le tradizioni vengono tramandate, il grande polo è tornato a Punta Ala e per le finali lo spettacolo è assicurato, dentro e fuori dal campo, appuntamento questo pomeriggio a partire dalle ore 17.





Finali (oggi): 3°/4° posto Battistoni Polo Team-Podernuovo Polo Team (ore 17), U.S. Polo Team-Gallia Palace Polo Team (ore 18)