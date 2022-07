Puc, Scansano ha avviato la procedura prevista dalla legge

Maria Bice Ginesi: i percettori di reddito di cittadinanza al lavoro per la manutenzione e tutela degli spazi pubblici



Scansano: Il Comune ha avviato la procedura per impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in lavori socialmente utili. La relativa delibera è stata adottata e la sindaca Maria Bice Ginesi spiega: “E’ giusto che chi ha un aiuto dallo Stato renda qualcosa alla comunità in cui vive. Come recita lo spirito della legge che regola i Progetti Utili alla Collettività, i Puc, questa deve essere una occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività”.

Ora con il Centro per l’impiego il Comune di Scansano procederà ad attivare i progetti e, tra i beneficiari del reddito di cittadinanza residenti a Scansano, a selezionare le figure più adatte ad assolvere i compiti per realizzarli. La legge è chiara: chi riceve il reddito è tenuto a svolgere Progetti Utili alla Comunità per almeno 8 ore settimanali aumentabili fino a 16 da organizzare – in base al progetto – su uno o più giorni a settimana oppure su uno o più periodi del mese. Fermo restando l’obbligo del totale di ore previste, ossia almeno 32 al mese.

Si tratta di attività complementari e non sostitutive di quelle svolte dall’amministrazione comunale e non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato, para-subordinato o autonomo trattandosi di attività cui il percettore di reddito è tento in forza di quel che riceve. La mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti agli obblighi comporta la decadenza dal beneficio. I progetti, individuati in base alle specifiche necessità locali, possono realizzarsi in diversi campi di intervento: tutela dei beni comuni, ambientale, sociale, culturale o formativo. In particolare, l’Amministrazione comunale di Scansano ha indicato la sua priorità nella tutela e manutenzione degli spazi pubblici e verde. “Ora – spiega Ginesi – aspettiamo che il Centro dell’impiego ci dica quando e con chi possiamo avviare il progetto”. Responsabile dell’attuazione dei programmi sarà l’amministrazione comunale che provvederà, se necessario, a corsi di aggiornamento, e a fornire il materiale necessario.