Pubblicato il bando per la nomina del direttore del Falusi

Scadenza ore 13:00 del 17 giugno 2022.

Massa Marittima: È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Asp Falusi di Massa Marittima. L'incarico sarà a tempo determinato, avrà una durata corrispondente alla durata in carica del Cda fino a maggio 2024.

Per la partecipazione all’avviso pubblico i candidati devono possedere una laurea di secondo livello in programmazione e gestione dei Servizi Sociali; o economia delle Amministrazioni Pubbliche; o Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; o Scienze sociali o manageriali; o in giurisprudenza o in economia ed equipollenti o nella direzione dei Servizi Sociali. Inoltre, devono avere un’esperienza lavorativa nel settore pubblico o privato di almeno 18 mesi con funzioni direttive, caratterizzata da autonomia gestionale di struttura con poteri decisionali.



L'Azienda si avvarrà di un'apposita commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo separato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, quale supporto professionale per la valutazione del curriculum formativo e professionale presentato dai candidati.



Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 17 giugno 2022 e potranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo info@pec.istitutofalusi.org consegnate a mano all’Istituto Falusi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; o inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ ASP G. Falusi, via Pizzetti 1/A, 58024 Massa Marittima (GR). In questo caso oltre a far fede il timbro postale la domanda dovrà pervenire entro 3 giorni dalla scadenza del presente avviso.



L’avviso pubblico, contenente tutti i requisiti e il fac-simile di domanda potranno essere scaricati nella home page del sito istituzionale http://www.istitutofalusi.org



Per qualsiasi informazioni gli aspiranti possono contattare l'ufficio al numero: 0566 904307 oppure alla mail l.bartolomei@istitutofalusi.org