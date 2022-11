Psicologo di base, Scaramelli (Italia Viva): "Ottimo risultato"

Firenze: “Allargare l’offerta dei servizi sanitari pubblici regionali ma soprattutto prendere in carico la salute delle persone in tutti gli aspetti a partire da quelli psicologici. Già nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale approvato il 9 ottobre 2019 avevo lavorato per l’inserimento di un focus speciale dedicato alla salute mentale. La legge approvata che istituisce lo psicologo di base rappresenta un ottimo risultato che nasce da quella intuizione. Medico di base e pediatra di libera scelta così come l'infermiere di famiglia, in logica multisettoriale, dovranno indirizzare e accompagnare il percorso di presa in carico dei cittadini”. A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sull’approvazione della legge che introduce lo psicologo di base come figura a servizio della salute dei cittadini.



“I disturbi della salute mentale sono, non solo nella nostra regione, ma in tutta l’Unione Europea – continua Scaramelli - la prima causa di disabilità, di riduzione delle opportunità di successo scolastico e formativo nell’infanzia e nell’adolescenza, di perdita di giornate lavorative, di stigmatizzazione e di esclusione sociale negli adulti con il conseguente deterioramento della qualità della vita. L’introduzione dello psicologo di base quindi può fornire una prima risposta preventiva per la salute mentale. In merito serve che le aziende sanitarie, così come quelle universitarie, aumentino i loro investimenti in personale medico nei settori della psichiatria e della neurologia, potenziando al contempo strutture e servizi a tutela della incolumità delle persone e alla riabilitazione delle stesse”.