Provincia iniziati lavori rotatoria incrocio SP San Donato e SP Talamone

Grosseto: Tra la SP San Donato e la SP Talamone sono in fase avanzata i lavori e sta per essere sperimentata una rotatoria per regolamentare lo scambio tra le due arterie e mettere in sicurezza la viabilità. Il presidente Francesco Limatola lo aveva promesso all'inizio di luglio ai cittadini che richiedevano un intervento sull'incrocio e in pochi giorni sono stati demoliti i vecchi cordoli di canalizzazione e realizzato un sistema provvisorio per la moderazione e snellimento del traffico.

Le opere saranno completate entro il mese corrente e dopo l'estate se ne verificherà la funzionalità e si procederà all'esecuzione definitiva dei lavori con gli eventuali correttivi necessari.