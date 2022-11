Prosegue “Temporary screen”. Riempiamo le sale con i film mai visti a Grosseto

Allo Stella il capolavoro di Terrence Malick “Voyage of time”



Grosseto: Ancora proiezioni per Temporary screen, la rassegna del mercoledi al cinema Stella. Mercoledì 9 novembre alle ore 21.15 è in programma il documentario capolavoro “Voyage of time – Il cammino della vita” di Terrence Malick. Più che un vero e proprio documentario è un'esperienza dei sensi, della mente e dell'anima, è l'universo che ci passa davanti agli occhi in un viaggio d'esplorazione nel nostro passato planetario e in una ricerca del luogo cui l'umanità è destinata in futuro. Percorso dalla mormorante energia della natura stessa, il film fonde effetti speciali innovativi con grandiose riprese girate in giro per il globo e oltre il globo, alla scoperta di ciò che dura, di ciò che resiste nel tempo. L'azione ripercorre la cronologia scientifica dell'universo, dalla nascita delle stelle all'esplosione di una nuova vita sulla Terra, alla comparsa dell'umanità con il conseguente stravolgimento del pianeta.

“𝐕𝐨𝐲𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐓𝐢𝐦𝐞 – 𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚” è innanzitutto un’esperienza visiva e sensoriale, capace di lasciare ipnotizzati anche gli spettatori più navigati attraverso giochi di luce e di colori di una bellezza rara e inesprimibile a parole.

Terrence Malick cerca di superare i confini del cinema e della narrazione con una vera e propria preghiera visiva, mostrandoci il meglio di ciò che ci circonda e il peggio delle azioni umane, e spingendoci così a riflettere e a chiederci il perché di tanto scempio. Stupiti, ammaliati e con le lacrime agli occhi ripercorriamo attraverso un’ideale prospettiva divina l’intero cammino della vita sul pianeta, attraversando minacciosi vulcani, gli abissi degli oceani, savane e deserti e vedendo crescere sotto i nostri occhi i primi esseri unicellulari, pronti per trasformarsi in dinosauri prima e in primitivi esseri umani poi.

La proiezione rientra nella rassegna del mercoledì Temporary Screen realizzata da Cinema Stella, Clorofilla film festival, Festambiente Legambiente in collaborazione con Associazione Storie di cinema e Kansassiti. Con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e con il contributo di BPER Banca.

𝑨𝒍𝒍𝒆 20 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒉𝒊 𝒗𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒛𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 𝑷𝒐𝒈𝒈𝒊𝒐 𝑳’𝑨𝒑𝒑𝒂𝒓𝒊𝒕𝒂 𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝑩𝒆𝒑𝒑𝒆 𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒊 6 𝒆𝒖𝒓𝒐. 𝑷𝒓𝒆𝒏𝒐𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒍 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 3391201079 𝒐𝒑𝒑𝒖𝒓𝒆 𝒂 𝒄𝒊𝒏𝒆𝒎𝒂@𝒇𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆.𝒊𝒕