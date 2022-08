Pitigliano: Prosegue nel mese di settembre “Pitigliano Walks & Trekking”, il ciclo di escursioni per mettersi in cammino alla scoperta di Pitigliano e dintorni, accompagnati da esperte guide turistiche, attraversando boschi, guadi, vie cave e necropoli etrusche, ascoltando leggende storie e tradizioni. Le escursioni sono organizzate dal Centro Culturale Fortezza Orsini in collaborazione con il Comune di Pitigliano.







Ecco il programma:

Giovedì 1 settembre, alle ore 10, Letture in cammino, Il fascino degli Etruschi tra letteratura e archeologia. Adatto agli over 12 pranzo al sacco.

Venerdì 2 settembre, alle ore 10, Passeggiando per il borgo, visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia. Adatto a tutti.

Sabato 3 settembre, alle ore 18, Terrazze e bacucchi, passeggiata nel centro storico di Pitigliano alla ricerca di panorami suggestivi. Adatto a tutti.

Martedì 6 settembre, alle ore 10 I nostri Fiumi, escursione con attività didattica per grandi e piccini sui fiumi Lente e Meleta. Adatto ai bambini over 6 anni, pranzo al sacco.

Venerdì 9 settembre, alle ore 10, Il Parco Orsini di Pitigliano, passeggiata lungo la strada panoramica “Selciata” fino al Parco Orsini. Adatto ai bambini over 6 anni.

Sabato 10 settembre, alle ore 17, Trek urbano sulle orme degli Orsini, alla scoperta dei luoghi simbolo della famiglia Orsini. Adatto a tutti.

Domenica 11 settembre, alle ore 9, Gli Etruschi svelati, un popolo colto, raffinato e con la gioia di vivere. Tanti aspetti della loro cultura convivono ancora in noi. Adatto ai bambini over 6 anni.

Venerdì 16 settembre, alle ore 16, Pitigliano: La Piccola Gerusalemme, visita al borgo, alla Sinagoga, al Ghetto e al cimitero monumentale ebraico. Adatto ai bambini over 6 anni. Biglietto ingresso: 6 euro.

Domenica 18 settembre, alle ore 10, Tour delle vie cave, spettacolari percorsi scavati nella roccia con pareti altissime coperte da muschi e licheni, la cui custodia è affidata agli “Scacciadiavoli”. Pranzo al sacco, adatto agli over 12 anni.

Sabato 24 settembre, alle ore 16, Trek urbano nel borgo: vicoli, piazzette, affacci panoramici sulle vallate... e scale! I cani son benvenuti. Adatto ai bambini over 6 anni.

Domenica 25 settembre, alle ore 10, Pietre che parlano, passeggiata nel centro storico alla scoperta della storia di Pitigliano scolpita nelle pietre. Adatto a tutti.

Costo: €10 a persona | € 5 ragazzi 12-18 anni | Gratuito under 12 anni Punto di partenza visite: Pitigliano, Ufficio turistico, piazza G. Garibaldi, 12 - Info e prenotazioni: pitiglianowalktrek@gmail.com Cellulare: 350 038 2685