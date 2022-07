Cascia: Prosegue la preparazione dei ragazzi dell'Us Grosseto nel ritiro a Cascia. La squadra al completo ha sostenuto come da programma due sedute di allenamento, una mattutina e la seconda nel pomeriggio. L'ambiente è carico di entusiasmo e l'ambiente che si respira è ottimale. I ragazzi di mister Silva, stanno rispondendo molto bene alle prime sollecitazioni atletiche e di allenamento, il tutto sotto gli occhi attenti, oltre che di mister Silva, anche del secondo allenatore Pino Murgia. "La preparazione, - dicono dalla società - darà modo ai ragazzi del Grosseto di conoscersi meglio come gruppo e lavorare al massimo in vista anche della prima amichevole con la Lazio Primavera a Roccaporena in programma il prossimo 30 luglio".

le foto sono di Giuseppe Bellini