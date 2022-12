Prosegue l'iter per il recupero della Colonia Marina Luigi Pierazzi

Follonica: L'Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri e ha così accettato il finanziamento di 2 milioni di euro. Con la firma il Comune si è impegnato a seguire un calendario ben preciso e adesso è arrivato il momento di individuare i soggetti privati interessati a recuperare l'intera Colonia Marina e a occuparsi della gestione del bene



Con la firma della convenzione tra il Comune di Follonica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione comunale fa un ulteriore passo in avanti verso la riqualificazione della Colonia Marina Luigi Pierazzi. Con la sottoscrizione del documento, infatti, l'Amministrazione ha accettato i 2 milioni di euro di finanziamento – arrivati grazie al Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – e si i impegna a seguire precise indicazioni dettate dalla presidenza del Consiglio.

Per ristrutturare il bene pubblico l'Amministrazione comunale nel 2015 aveva partecipato al bando della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, cercando un finanziamento per il proprio progetto di riqualificazione, dal titolo “Colonia Marina: centro polifunzionale per attività sociali, culturali e di interesse collettivo”.

I fondi, arrivati nell'autunno 2021 in seguito allo scorrimento della graduatoria, sono riservati al recupero delle due torrette laterali dell'edificio e per la parte restante della struttura, anch'essa da recuperare, era stato pensato un percorso ad hoc alternativo, ovvero un rapporto di partenariato pubblico privato. Dopo la firma della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è quindi arrivato il momento di individuare i soggetti privati interessati a recuperare la Colonia Marina e a occuparsi della gestione del bene, in coerenza con gli interessi pubblici che l'Amministrazione comunale ha individuato per quella porzione di territorio. Con questo nuovo step, l'Amministrazione comunale chiederà ai privati di elaborare un proposta progettuale complessiva per l'immobile della Colonia, che salvaguardi il progetto già individuato per le due torrette laterali. Per permettere la realizzazione del progetto complessivo verrà quindi indetta una manifestazione di interesse volta a intercettare il soggetto privato che dovrà eseguire i lavori e, successivamente, gestire il bene pubblico.

«Come abbiamo detto già in passato – spiega il sindaco Andrea Benini – Il Comune da solo non avrebbe potuto sostenere le spese dell'intero progetto ma la volontà è sempre stata quella di recuperare la Colonia Marina senza venderla ad un privato. Abbiamo quindi deciso di acquisire proposte di recupero dell’edificio con lo strumento del project financing, ovvero quella forma di finanziamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità, fondata sull’utilizzo di risorse alternative a quelle pubbliche e sul coinvolgimento di soggetti privati. I 2 milioni di euro che abbiamo ottenuto saranno destinati al recupero delle torrette ma gli interventi si svolgeranno contestualmente al recupero di tutto l'edificio, quando cioè avremo individuato anche il soggetto privato che si farà carico del progetto».

La Convenzione che è appena stata sottoscritta prevede tempi stringenti: l'Amministrazione si è impegnata a trasmettere entro 17 mesi le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi.