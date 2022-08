Prosegue l'estate amiatina con gli eventi clou a cavallo di Ferragosto

Castel del Piano": "Grande soddisfazione per gli eventi che si si sono svolti fino ad ora a Castel del Piano" a dirlo è Sonia Giannelli assessore al turismo del Comune amiatino "dalle celebrazioni per i settanta anni dei Cardellini del Fontanino al Gora Summer Festival, le feste delle Contrade e gli eventi organizzati dalla Nuova Proloco hanno coperto in maniera importante sia il calendario che i vari luoghi del nostro paese."



"Ci avviciniamo al Ferragosto e non mancheranno le classifiche serate musicali in piazza Garibaldi, si parte il 10 agosto con Zeppel'On, Cover band dei Led Zeppeling, l' 11 a Montegiovi notte sotto le stelle organizzata dalla proloco di montegiovi, il 12 Rin@scendo, si torna in Piazza Garibaldi, con il tributo a Rino Gaetano che animerà una serata dedicata allo sport dove parteciperanno la Asd Virtus Amiata, Amiata Freeride, Odissea 2001, i 5 Archi e Amiata E-Bike; il 13 sarà la volta di Mario Mangiarano con il dj set "THe Mario", il 14 torna finemente la Filarmonica comunale con il consueto concerto di ferragosto in piazza Madonna, il 17 sarà il turno di Erasmo Sabattini che canterà la Beat Generation” e infine il 19 ci sarà lo spettacolo di circo e teatro “La bugia di Pinocchio” della compagnia Mantica. Chiusura in bellezza il 20 con la Notte Bianca di Castel del Piano, organizzata con la collaborazione della Nuova Proloco di Castel del Pianno, che come ogni anno sarà il punto di ritrovo di artisti, cantanti, spettacoli e buon cibo" Continua Sonia Giannelli: "Ce ne sarà per tutti i gusti dal rock alla musica house, dal pop alla musica classica per una settimana di eventi che riusciranno ad animare e a soddisfare chiunque vorrà venire a passare una serata in nostra compagnia" conclude l'assessore.