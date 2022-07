Promozioni e conferme per gli Arbitri grossetani

Promossi Gianluca Stella tra gli assistenti in D e Carmelo Randello, tra gli osservatori. Confermato in serie C l’assistente Lorenzo Giuggioli

Grosseto: Si è appena conclusa la stagione sportiva e per la sezione Aia di Grosseto è tempo di bilanci. Dal primo luglio gli arbitri grossetani hanno due nuovi associati promossi tra i nazionali: Gianluca Stella, assistente arbitrale in serie D e Carmelo Randello tra gli osservatori, che si aggiungono ai confermati Lorenzo Giuggioli in serie C e Stefano Giordano in D.





La sezione Aia maremmana, ad oggi ha in organico circa 70 associati, tra arbitri, assistenti e osservatori arbitrali. Gli arbitri effettivi, quelli che poi settimanalmente scendono in campo per arbitrare nei vari campi provinciali e regionali sono circa una cinquantina circa, con la punta di diamante rappresentata dall’assistente arbitrale Lorenzo Giuggioli. Quest’ultimo nell’organico dei professionisti della serie C. A scendere, ottima è stata la stagione di Stefano Giordano, arbitro in serie D che ha diretto le migliori sfide della categoria., con l’ultima perla rappresentata dalla coppa Italia femminile Ternana-Vicenza a fine giugno. Tra i “nazionali”, confermato nel ruolo osservatori Giacomo Robecchi, attuale segretario sezionale. In regione, nutrita è la truppa dei fischietti maremmani, con in prima fila Nicola Mascelloni, quest’ultimo ha fatto parte del progetto UEFA “talent&mentor” debuttando in Eccellenza. A scendere, Alessio Argenti, che ha diretto pochi giorni fa la finalissima del torneo “Passalacqua”, Alessio Serra e Lorenzo Bonamici. In questa stagione sportiva hanno poi debuttato nel campionato regionale di Seconda categoria: Andrea Cava, Leonardo Giuliarini e Leonardo Scavuzzo.

Lo staff dirigenziale della sezione Aia è il seguente: Luca Furzi (presidente), Marco Lamioni (vice presidente-cassiere), Giacomo Robecchi (segretario). Consiglieri: Roberto Bocci, Stefano Giordano, Raffaele Lampedusa, Leonardo Giuliarini e Francesco Maietta rappresentante presso il giudice sportivo FIGC.

Queste le schede dei due promossi.

Gianluca Stella, inizia ad arbitrare nel 2012 per essere poi proposto a livello regionale nel dicembre del 2014. Dalla stagione sportiva 2017-18 transita tra gli assistenti arbitrali, ed il 15 aprile 2018 debutta nel campionato regionale di Eccellenza nella gara tra il Badesse e la Lastrigiana. Dopo 27 presenze nel massimo campionato regionale, e con l’ultima stagione che lo ha consacrato tra i migliori in Toscana, il fischietto maremmano viene promosso e inserito nell’organico della serie D nazionale.





Carmelo Randello, diventa arbitro nel 1985 frequentando il corso a Catania, sua città di origine. Nel 1989 si trasferisce per lavoro a Pistoia, e l’anno successivo chiede il trasferimento da Grosseto. Dal 1990, quindi entra a far parte dell’organico della sezione Aia maremmana, dove per anni viene impiegato nelle massime categorie regionali. Sceso di “categoria”, per anni diviene uno dei più apprezzati arbitri a livello provinciale, con quasi 1.000 gare dirette nei vari campi della nostra provincia. Dal 2014 è osservatore arbitrale, dapprima in regione, con all’attivo oltre 160 arbitri visionati. Da quest’anno, con la promozione ufficializzata il primo luglio, Randello visionerà gli arbitri a disposizione della Commissione Nazionale Dilettanti.







Nella foto grande sopra gli arbitri regionali con al centro il presidente Furzi. Da sx: Andrea Gentili-Gianluca Stella-Luca Furzi-Alessio Serra-Nicola Mascelloni-Raffaele Lampedusa-Alessio Argenti-Danilo Bocchino.