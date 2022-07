"Prometeo liberato" con il Teatro Studio a Vetulonia

Dramma Lirico in quattro atti, lettura scenica con musica dal vivo. Venerdì 8 luglio ore 19:00 / 20:00 / 21:00, presso il Museo Archeologico di Vetulonia in occasione della mostra-evento "A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza".



Vetulonia: Nel giorno del bicentenario della morte del poeta Percy Bysshe Shelley, scomparso nel mare di Lerici l’ 8 luglio 1822, su incarico della Direttrice Scientifica del Museo di Vetulonia, Simona Rafanelli, il Teatro Studio di Grosseto presenta una lettura scenica con musica dal vivo, tratta dal Dramma Lirico di Shelley, Prometeo liberato.

Il tema morale nell’opera esprime il bisogno dell'umanità di scegliere l'amore e il perdono di fronte alla tirannia e al male per porre fine alla loro infinita capacità di riprodursi. Una performance ricca di sorprese, con canto e musica dal vivo, al tempo stesso asciutta e rigorosa, tesa soprattutto a restituire la bellezza dei contenuti e dei versi del grande poeta.

Una scelta accurata è stata fatta anche tra le traduzioni, che nella performance sono state scelte in base alle caratteristiche dei personaggi interpretati.

Interpreti: Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini, Mario Fraschetti, Francesco Melani.

Musiche: Tommaso Imperio (chitarra), Francesco Melani (clarinetto e voce).

Adattamento del testo e regia di Mario Fraschetti.





Il 1° luglio 2022 è stata inaugurata la nuova mostra evento dal titolo “A tempo di danza. In armonia, grazie e bellezza” visitabile fino al 6 novembre.

Si tratta di un evento espositivo archoelogico-artistico di respiro internazionale.

La protagonista della mostra, come si evince dal titolo, è la danza, rappresentata dal genere femminile, unione di armonia, grazia e bellezza.

All’interno dell’esposizione si possono trovare una selezione di opere di fama mondiale concesse in prestito dal Mann di Napoli e dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara, tra cui la più bella delle cinque danzatrici e la Venere accosciata della Collezione Farnese.

Inoltre, è possibile ammirare due gessi di Antonio Canova, di cui quest’anno tutto il mondo celebra il bicentenario della morte. Le sculture, la Venere Italica e la Danzatrice con il dorso delle mani poggiato sui fianchi, rappresentano i movimenti fluidi del corpo delle sue ballerine.

Il tutto è arricchito da una selezione di affreschi provenienti dall’area vesuviana, una scelta di gemme della Collezione Farnese e dall’esposizione di undici foto-quadro di Luigi Spina, fotografo contemporaneo di antichità.

Il museo e i suoi spazi diventano luogo interattivo all’interno del quale verranno realizzati eventi culturali che spaziano dalla danza, alla musica, alla poesia.