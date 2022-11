Sport Progetto “Vivi in Bici”: il Comune rinnova l’appello ad iscriversi 22 novembre 2022

22 novembre 2022 102

102

Redazione Grosseto: “L’impegno per un ricorso sempre maggiore alla mobilità sostenibile continua a rappresentare per Grosseto uno dei principali obiettivi da perseguire”. Con queste parole il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale presentano la nuova edizione del progetto “Vivi in bici” realizzato insieme a Fiab Grosseto Ciclabile Aps.

“Quella con Fiab Grosseto – proseguono – è una collaborazione a cui teniamo molto e che vogliamo rafforzare nel tempo, poiché diventa sempre più urgente la sensibilizzazione concreta della comunità sull’utilizzo di mezzi sostenibili, puntando a una sensibile diminuzione dei livelli di CO2 e contemporaneamente permettendo agli utenti di sfruttare la ramificata rete di percorsi ciclopedonali, che anche in queste settimane è oggetto di continui lavori e potenziamenti, con un conseguente innalzamento degli standard di qualità della vita. Questa ed altre iniziative, inoltre, si inseriscono alla perfezione nel percorso verso la Comunità dello Sport 2024, a cui diamo sempre più corpo e forza”. Visto il successo dell’ultima edizione, dunque, torna “Vivi in Bici”: il progetto è all’interno dei programmi di Mobility Management con i quali l'Amministrazione Comunale sta promuovendo la mobilità sostenibile, ed è teso a sensibilizzare, tramite la corresponsione di un incentivo monetario a chilometro percorso, tutti i cittadini che, attraverso la loro adesione, decideranno di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e/o casa scuola/università e viceversa. Come sempre, i posti disponibili sono fino a 200 ed è ancora possibile iscriversi: chi vuole partecipare dovrà registrarsi direttamente sull’applicazione Wecity, scaricabile su dispositivi Android e iOS, inserendo il codice VIVINBICI2022. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Progetto “Vivi in Bici”: il Comune rinnova l’appello ad iscriversi Progetto “Vivi in Bici”: il Comune rinnova l’appello ad iscriversi 2022-11-22T15:57:00+01:00 280 it Progetto “Vivi in Bici”: il Comune rinnova l’appello ad iscriversi PT1M /media/images/comune-grosseto-palazzo-comunale.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-grosseto-palazzo-comunale.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 22 Nov 2022 15:57:00 GMT