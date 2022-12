Progetto pilota “Nuovo patto per sviluppo della Maremma”, presentata Interrogazione

Grosseto: Il Consigliere Provinciale di minoranza Andrea Maule ha presentato quest’oggi una interrogazione al Presidente Limatola. Oggetto dell’interrogazione è il noto Progetto Pilota “Nuovo patto per lo sviluppo della Maremma Grossetana”.



“Alcuni mesi fa, - dice Andrea Maule - la Provincia di Grosseto si fece promotore e capofila per la presentazione di un Progetto a valere sul Bando MISE in materia di “Progetti Pilota”. L’istanza presentata dalla Provincia di Grosseto vede la partecipazione di 19 imprese e 20 enti pubblici; ciascuno ha aderito con il proprio ambizioso progetto. Ad oggi non è ancora giunto il responso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) sulla finanziabilità, o meno, del progetto maremmano”.

“Con questa interrogazione, - prosegue il Consigliere - chiedo al Presidente Limatola di riferire in Consiglio Provinciale su quale sia l’effettivo stato avanzamento lavori nell’iter di valutazione dei progetti pilota. Chiede inoltre di illustrare le modalità con cui l’Ente Provinciale intende, in caso di finanziabilità del progetto, affrontare le successive fasi tecniche ed amministrative”.

Con questo atto amministrativo vi è la ferma volontà di focalizzare l’attenzione sul progetto pilota e sull’opportunità che rappresenta per il nostro territorio. A breve arriverà la graduatoria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Provincia deve farsi trovare assolutamente preparata ad affrontare la successiva fase attuativa del Progetto. Gli investimenti dei 19 privati ammontano ad oltre 2,8 milioni di euro, mentre gli investimenti dei 20 enti pubblici supera i 6,6 milioni di euro; quasi dieci milioni di euro di progetti da realizzare a fronte di un consistente contributo pubblico”, conclude Andrea Maule.