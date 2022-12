Progetto Nuove rotte - Rafforzare ambiti turistici della Toscana: Come fare domanda

Il Comune di Follonica cerca due giovani per il progetto “Nuove rotte - Rafforzare gli ambiti turistici della Toscana”

Follonica: La domanda scade il 10 febbraio. Le attività previste per il Progetto riguardano l'educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. Inoltre i giovani si dovranno occupare di educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale e degli Sportelli di informazione.

Il Comune di Follonica cerca due giovani dai 18 ai 28 anni per il Progetto “Nuove Rotte -Rafforzare gli Ambiti Turistici della Toscana” di Anci Toscana. La scadenza del bando è fissata alle 14 del 10 febbraio. Le attività previste per il Progetto riguardano l'educazione e la promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. Inoltre i giovani si dovranno occupare di educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale e degli Sportelli di informazione.

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile di 444,30 euro. Può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda abbia fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti). Possono presentare domanda cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti. Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

Come fare la domanda:

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Sui siti web del Dipartimento https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/ e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ è

disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Per informazioni: Anci Toscana, serviziocivile@ancitoscana.it, Comune di Follonica

https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale.