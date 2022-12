Progetto “Natura nella Tuscia”, in arrivo a Acquapendente

Acquapendente: Strenna di fine anno targata Arci Servizio Civile per tutti gli aquesiani tra i 18 ed i 29 anni ancora non compiuti e che hanno voglia di impegnarsi per proteggere l’ambiente: 25 ore settimanali per un anno ed € 444.30 nell’ambito del progetto “Natura nella Tuscia”.

La Riserva Naturale Monte Rufeno con l’aiuto dei volontari lavorerà per garantire la cura, la tutela e la valorizzazione del parco. Durante i 12 mesi di servizio civile, l’impegno dei ragazzi sarà indirizzato a organizzare corsi nelle scuole, le visite guidate nei piccoli musei e agli scavi archeologici, nel fare divulgazione tramite social e iniziative sui cambiamenti climatici, nell’animare i punti informativi, a supportare i tecnici nella protezione degli animali e della fauna, nel mantenimento dell’habitat con la pulizia dei sentieri, la segnaletica, l’abbattimento di ostacoli per la fauna, la selezione naturale della stessa. (https://scn.arciserviziocivile.it/progetti-in-italia/ )