“Progettiamo il futuro”: tre incontri per gli studenti del Fossombroni

Grosseto: Tre giornate dedicate ai progetti del biennio sportivo. Momenti di riflessione su percorsi intrapresi da anni e su percorsi nuovi. Le giornate sono state coordinate dalla professoressa Monica Mazzilli, responsabile della progettualità del biennio sportivo del Fossombroni.

Il primo incontro è stato dedicato al progetto di "giornalismo sportivo" e ha visto la presenza della campionessa olimpionica di windsurf Alessandra Sensini. I ragazzi sono stati protagonisti assoluti nel proporre domande incalzanti e nel ricostruire la carriera sportiva attraverso curiosità ed aneddoti: dalla passione per il mare trasmessa dal padre al volontariato e all’imprenditoria sul territorio. Gli alunni da anni si cimentano nel corso di giornalismo sportivo che vede la collaborazione del giornalista Lorenzo Falconi per lo sviluppo di competenze comunicative e riflessione critica.

Il secondo incontro è stato dedicato all’approfondimento dei progetti "Sport e storia" e "Cinema e sport". Gli esperti, Riccardo Chessa del parco archeologico de “gli Albori” e Alessio Brizzi, professore dell’Istituto ed esperto di cinema, si sono alternati con i loro interventi per rendere più partecipativa e interessante la mattinata. Riccardo Chessa ha parlato degli albori dello sport, dall’orientamento al nuoto fino all’invenzione del propulsore e dell’arco, ha mostrato l’arco reflex deflex e raccontato curiosità del passato e novità del presente, inoltre ha mostrato una copia del libro di Federico II di Svevia “De arte venandi cum avibus” per spiegare la pratica della falconeria. Molti studenti avevano avuto già la possibilità di attuare parte del progetto presso il parco archeologico “gli Albori” a Campagnatico, praticando anche tiro con l’arco e osservando il falco in azione. L’obiettivo è promuovere l’ampliamento dell’orizzonte culturale dei ragazzi attraverso la conoscenza del passato e sviluppare la capacità di riflessione. Alessio Brizzi, partendo dalla lettura di una immagine, ha stimolato i ragazzi ad osservare sotto un’ottica diversa gli elementi presenti, sollecitando l’immaginazione e la creatività visivo-narrativa. Si è poi soffermato sulla grammatica visiva del cinema e sui principi e le tecniche del linguaggio cinematografico. Gli incontri precedenti erano stati incentrati sulla proiezione, commento e analisi dal punto di vista tecnico e narrativo di alcuni filmati relativi al mondo dello sport. Riflettere sui temi e sui messaggi contenuti nello spot-film favorisce il confronto critico e sviluppa le capacità espressive.

L’ultimo incontro è stato dedicato al neonato progetto “SportAmbiente”, un connubio tra lo sport e l'ambiente, nato dalla volontà di far avvicinare gli allievi alle pratiche sportive nel rispetto dell'ambiente che li circonda. Partendo dallo studio del riciclo, della sostenibilità ha contemplato l'unione con uscite sportive in cui si guarda al benessere come un delicato equilibrio fra benessere della persona e rispetto dell'ambiente visto come la propria casa. Il progetto affianca l'esperienza di Legambiente nella persona di Angelo Gentili e dei suoi esperti, gli educatori Carlotta Priore e Maurizio Zaccherotti che, attraverso la forma ludica e i suoi itinerari, hanno agito in sinergia positiva coi ragazzi per costruire un percorso esperienziale unico. Il filo conduttore della progettualità del biennio sportivo è lo sport declinato in ogni sua forma che si affianca all’amore per il territorio.