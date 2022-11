Pro soccer lab: sarà Generali assicurazioni di Maurizio Marraccini il nuovo sponsor

La società, alla presenza del Comune, ha anche inaugurato le quattro torri faro del Centro sportivo e dato vita a un torneo di calcio giovanile



Castiglione della Pescaia: Una serata di festa al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, dove la Pro soccer lab ha presentato il nuovo main sponsor e inaugurato le quattro torri faro che permetteranno di poter giocare anche tornei in notturna. Al termine della presentazione i giovani calciatori neroverdi hanno dato vita a un torneo di calcio giovanile, sul campo principale “Marco Nucci”, proprio sotto le luci dei nuovi riflettori. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e il consigliere con delega allo Sport, Isabelle Mariani.

“Lo sport – dice soddisfatta Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia - non è solo mero agonismo, ma deve essere soprattutto attività educativa, perché praticarlo significa imparare a vivere, stare insieme. Sono questi gli insegnamenti che i tecnici e la dirigenza della Pro Soccer lab impartiscono ai ragazzi e che l’Amministrazione comunale ritiene fondamentali”. “L’associazione sportiva Pro Soccer lab – ricorda la consigliera comunale delegata allo sport Isabelle Mariani - l’anno scorso ha firmato il rinnovo della convenzione con il Comune di Castiglione della Pescaia per la gestione del secondo campo di calcio presente all’interno degli impianti sportivi di Casamora. L’accordo prevede anche la realizzazione di alcuni interventi di valorizzazione della struttura, come l’installazione delle torri faro che abbiamo inaugurato oggi pomeriggio”. Il miglioramento del Casamorino è sicuramente un valore aggiunto che acquisisce il mondo sportivo locale – concludono Nappi e Mariani - ma il Comune vuole continuare a raggiungere traguardi simili anche con le altre società sportive presenti sul territorio comunale”.

Le quattro nuove torri faro realizzate ai lati del campo principale, sono alte venti metri e provviste di cinque proiettori l’una con lampade led per garantire un’illuminazione di circa 223 lux. Rientrano negli interventi di qualificazione e potenziamento del centro sportivo, che vedranno a breve anche la realizzazione di una tribuna coperta. Presentato anche il nuovo sponsor, Generali assicurazioni di Maurizio Marraccini, che sarà presente sulle maglie delle squadre neroverdi.

“La cosa che più ci rende felici – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – è continuare a fare passi in avanti per rendere il Casamorino una vera e propria casa del calcio e dello sport. La partnership con Maurizio Marraccini e la Generali assicurazioni va proprio in questa direzione e per questo siamo orgogliosi che sia entrato a far parte della nostra grande famiglia: quest’anno Generali assicurazioni sarà presente sulle maglie di tutte le nostre squadre. Anche le nuove quattro torri faro sono per noi un’altra grande novità, visto che ci consentiranno di far fare un ulteriore passo avanti all’impianto e giocare così anche tornei ed eventi in serale, in attesa della nuova tribuna coperta”.

“Sono molto felice di aver iniziato questa collaborazione – spiega Maurizio Marraccini, titolare della sede di Grosseto di Generali assicurazioni – con una realtà del territorio che si occupa di far crescere i bambini e i ragazzi non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale e comportamentale. Quello della crescita è un tema che a noi sta molto a cuore, come agenzia assicurativa, e che siamo felici di portare avanti con la Pro soccer lab per fare un percorso insieme che sono sicuro porterà benefici e soddisfazioni ad entrambi”.