Pro Loco Monte Argentario arriva secondo appuntamento "Cartoni in piazza"

Porto Santo Stefano: Secondo appuntamento per l’iniziativa "Cartoni in piazza", organizzata dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario. La rassegna per grandi e piccoli, da condividere con tutta la famiglia, si terrà al Piazzale dei Rioni davanti al mare dell’Argentario in località Porto Santo Stefano, ha come obiettivo quello di creare intrattenimento e stimolare allo stesso tempo la fantasia e la curiosità dei più piccoli, ma anche dei più grandi. Come ogni anno l’organizzazione, richiede la complicità del pubblico, per creare una platea colorata e originale: sedie, teli da mare, ciambelle, gonfiabili, poltrone, niente sarà scontato!

Questo anno la selezione dei film è stata fatta in favore dei classici Disney, con il termine "Classico" si intente tutti quei film tratti o ispirati da opere letterarie o fiabe o favole molto note, oltre che all'ambizione di considerare i film stessi dei classici del cinema d'animazione. Ogni “classico” è stato numerato e classificato in ordine cronologico dalla sua data di uscita. L'appuntamento è per domenica 10 luglio ore 21.00, nel Piazzale dei Rioni, con proiezione del secondo episodio del cortometraggio “Palio tra storia e Passione”, a seguire proiezione del lungometraggio “Il Libro della giungla”, Animazione, Usa, 1967, 78’ di Wolfgang Reitherman.

La pellicola è una celebrazione dell'amicizia, del divertimento e dell'avventura. Un'emozionante viaggio fatto di incontri e imprevisti in cui i protagonisti si addentrano nella giungla diretti verso il villaggio degli uomini. Diciannovesimo Classico, è l'ultimo capolavoro al quale Walt Disney lavorò di persona.

INFO:http://www.prolocomonteargentario.it -