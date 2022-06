Pro Loco Grosseto: Ottimo successo di “Solidarte”, condotta da Stefano Bini

Grosseto: Si è conclusa con uno splendido risultato l'asta di beneficenza “Solidarte”, organizzata a favore dell'associazione Tuttiateatro da Altri Cieli aps, Primavera Maremmana, Pro Loco di Grosseto e magistralmente condotta dal presentatore televisivo Stefano Bini.

Il giorno 17 giugno nella sede della Pro Loco di Grosseto, sono state donate e messe all’asta le opere degli artisti Piero Ardenghi, Antonio Barbieri, Carlo Bonazza, Natalia Cellino, Antonio Chessa, Marco Colosi, Enrico Contu, Pietro Corridori, Giulia Dari, Monica Falconi, Andrea Ferrari, Elisabetta Gennari, Daniele Govi, Luca Grechi, Michele Guerrini, Michele Guidarini, Giuseppe Linardi, Lorenzo Martellini, Andrea Massaro, Gaetano Mendola, Silvia Mineo, Francesca Naso, Armando Orfeo, Germano Paolini, Graziano Papini, Daniele Silvestrini, Lapo Simeoni, Chiara Toniolo, Raffaele Viscovo, Giuseppe Zanini.

30 opere di pregio, ricche di suggestione, che proprio per il loro valore hanno consentito il risultato strepitoso raggiunto: ben 8 quadri sono stati venduti, realizzando la somma di quasi 2.000 euro, interamente devoluti a Tuttiateatro. La compagnia di Tuttiateatro, formata da ragazzi abili e disabili, si è inoltre esibita in una serie di scenette comiche che hanno riscosso grande successo tra il pubblico presente. “Grazie a tutti. E grazie anche per le scelte che gli artisti hanno fatto, che noi abbiamo vissuto come segno di considerazione nei confronti dell'attività che svolgiamo.” dice emozionata la presidente di Tuttiateatro, Maria Giulia Pichenino.