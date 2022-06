Principina, il PD chiede il ritiro della delibera sui parcheggi a pagamento

Grosseto: Con apposita delibera la Giunta Comunale ha istituito parcheggi a pagamento a Principina a Mare, specificando che la sosta a pagamento aveva decorrenza dal 01/06/2022 fino al 30/09/2022 e per gli anni successivi, secondo le stesse tariffe, gli stessi orari e periodi previsti per la frazione di Marina di Grosseto.



Vista la motivazione dell’istituzione dei parcheggi a pagamento, seppure in aree limitate in prossimità del lungomare, che è determinata dall’esigenza di garantire una rotazione del traffico veicolare in una zona interessata da un abbondante flusso turistico nella stagione estiva e che tale motivazione non può essere presa a riferimento nella frazione di Principina a Mare vista la sua unicità della viabilità a causa della conformazione con un unico viale di collegamento al litorale (viale Tirreno); visto che coloro i quali sostano negli spazi a pagamento lo fanno per il solo scopo di passare una intera giornata al mare; visto che il voler eliminare fenomeni di “sosta selvaggia” in modo da consentire il regolare e ordinato andamento della viabilità, incentivando l’utilizzo di biciclette e percorsi pedonali, salvaguardando così l’ambiente circostante e perseguendo l’obiettivo di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio, sono azioni che possono essere intraprese anche senza l’obbligo di parcheggi a pagamento, il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Grosseto rileva che la riduzione dei parcheggi liberi graverà in una spesa ulteriore giornaliera per tutti colori i quali dovranno usufruire degli stabilimenti balneari.

Per questi, ed altri motivi, impegna il Sindaco e la Giunta:

- a ritirare la delibera Giunta n. 191 del 24/05/2022 con decorrenza immediata

- a rivedere la Deliberazione di Giunta n. 454 adunanza del 13/12/2018- Per quanto riguarda la Frazione di Principina a Mare

- a riconsiderare la istituzione di nuovi parcheggi blu (comunque in numeri decisamente più contenuti) nell'ambito di un progetto più ampio che tenga in giusto conto aspetti complementari come il reinvestimento delle tariffe per la sola Frazione di Principina a Mare e una tariffazione differente più frazionata.